Sandrina Pratas esteve com o marido Lucas Santos no 'Dois às 10', da TVI, com os looks que usaram para o casamento.

O casal começou por recordar o início da relação e quando souberam que iam ser pais, da pequena Ariel, que nasceu em julho do ano passado.

"Estive um mês trancada em casa a chorar", confessou a ex-concorrente do 'Big Brother', que na altura, diz, "culpava" o agora marido.

"Nem dormíamos juntos. Comecei a sentir tipo um ódio dele. Parece que me tinha feito mal", acrescentou Sandrina, desabafando que foi tudo "muito rápido" e que queria primeiro casar-se antes de ser mãe. No entanto, hoje, a filha Ariel "é a melhor coisa que tem no mundo".

Sobre o casamento, que decorreu no sábado, dia 29 de junho, Sandrina partilhou que a menina portou-se bem. Um dos momentos que mais a marcou foi quando viu o pai a chorar.

"Nunca tinha visto o meu pai a chorar. [...] Eu e o meu pai temos uma ligação muito boa, mas ao mesmo tempo é aquele pai 'antigo', que não se mete muito, é respeitador... E ele agarrar-me e começar a chorar... Senti que ele tinha orgulho de mim", relatou, acrescentando que os olhos do pai "brilhavam".

Já o marido Lucas, que está em Portugal há dez anos, lamentou não ter contado com a presença da família no casamento. "Vêm agora no dia 16, vêm conhecer a neta que ainda não conhecem pessoalmente. Não conseguiram estar presentes no casamento porque não conseguiram trocar as férias", explicou. "Senti-me [um bocadinho triste] por não ter ali a família. Não afetou nada a festa, mas antes da festa fiquei ali um pouco triste por isso", confessou em conversa com Cristina Ferreira.

