José Condessa esteve no casamento de Luís Feijão e Sara Barbosa, ex-participantes do programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?', da SIC.

O ator mostrou aos seguidores da sua página de Instagram algumas imagens da cerimónia que decorreu este sábado, dia 13 de julho.

"Uma visita rápida ao continente para celebrar o amor e a amizade, a vida. Para relembrar histórias antigas e criar momentos que ficam eternizados e serão para sempre assunto nas patuscadas daqui para a frente. Que sejam felizes, Luís Feijão e Sara Barbosa, hoje e sempre", escreveu o ator na legenda das imagens que pode ver na galeria.

Para a ocasião, José Condessa escolheu um fato claro da Hackett London e uma camisola branca.

