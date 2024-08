Apesar da agenda preenchida, José Condessa faz questão de estar presente nas datas especiais e não faltou ao aniversário do avô.

O ator contou que fez esforços para conseguir estar com o familiar neste dia único, e conseguiu.

"Há dias e pessoas que merecem todas as nossas loucuras! O avô Zé faz 88 anos, e que bela foi esta aventura só para o ver neste dia especial para nós", começou por contar na sua página de Instagram.

"Saí de Lisboa depois de filmar às 5:03 da manhã e embalado pelas músicas, pela lua e pelas memórias cheguei a Nisa pelas 7:01 a tempo de ver o nascer do sol no centro do mundo. Almoçámos juntos, partilhámos mais umas horas de vida, como fazemos quase diariamente, e voltei para Lisboa com um sorriso novo e o coração cheio…", relatou.

"Foi dia de celebrar a vida a dele, a nossa e a de quem já cá não está e nunca nos deixou! Brindámos hoje (mas brindamos sempre) à mulher na vida dele e que tive a sorte de marcar a minha, a minha avó. Parabéns, avô. Amo-te muito, o teu Zé Jorge", rematou.

