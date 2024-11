José Condessa fez uma partilha dedicada a Lucas Dutra no Instagram, uma vez que o ator - seu amigo - completou 25 anos este fim de semana. Destacando várias imagens de momentos felizes que passou a seu lado, Condessa deixou uma bonita mensagem.

"Preparei com todo o carinho e atenção uma simpática demonstração do que é viver com o Lucas Dutra na nossa vida. Digo simpática porque se mostro toda a sua loucura boa, riso asmático, a arte de saber bailar, capacidade insuficiente de conjugar cores, horas a fio em que se espera por ele, e disser que é perito em marcar mais que uma coisa para a mesma hora poderiam assustar-se", realçou.

"Mas ele é assim mesmo, esta amálgama de tanta coisa irrequieta mas bondosa, trapalhona mas amiga, distraída mas sempre presente nos momentos certos", fez ainda saber.

"É sensível, criativo e inteligente. Ama loucuras à última da hora como eu, fazemos planos e viajamos na maionese juntos e para além de tudo isso cabe no coração de quem estiver disposto a receber os seus braços sempre abertos. Que o futuro nos continue a permitir sonhar juntos… há muito para criar e para viver. Vamos a isso, parabéns Lucas", disse, por fim.

Veja as imagens na galeria.