Lucas Dutra tem 25 anos e soma sucessos. O ator encontrou na realização outra paixão paralela à representação.

O artista falou com o Fama ao Minuto, no âmbito da gala GQ Night of the Year, que decorreu no passado dia 23 de novembro, em Lisboa, e contou as novidades profissionais.

"Neste momento estou a trabalhar numa produtora de publicidade chamada Show Off e estou a trabalhar lá como realizador. Continuo com os meus projetos e se tudo correr bem, 2025 acho que vai ser ano muito forte."

Questionado se gosta mais de ser ator ou realizador, Lucas Dutra não escolhe, mas consegue apontar as diferenças. "Como ator consigo divertir-me mais, tem menos stress e trabalho. O trabalho de realizador acaba por ter tantas camadas e tantas respostas a dar a toda a gente", revela o artista.

O ano de 2024 foi intenso a nível profissional, sempre com muitas conquistas: "Fui ao festival de Cannes novamente, fiz uma segunda curta-metragem, estou a trabalhar na realização de publicidade."

Já no que diz respeito à parte pessoal, Lucas viveu uma montanha russa de emoções [separou-se da atriz Madalena Aragão, com quem namorou um ano]. "Foi um ano de muita mudança a nível de amigos, de relações. Transformou-me a nível da maturidade", revelou, afirmando, de seguida, que não quer sentir pressão para encontrar novamente o amor. "Estou bem, tenho estado muito feliz. Não estou a fazer pressão, temos de deixar a vida andar e as coisas vão aparecer."

A internacionalização do seu percurso é também um grande objetivo para Lucas Dutra. "Vamos ver se consigo começar a abrir o mercado brasileiro, esse é um bocado o meu desejo", disse, mostrando-se ainda muito feliz pelo percurso do amigo José Condessa. "Ele é um exemplo a seguir, um orgulho."

