Adele foi a grande anfitriã do último 'Saturday Night Live', emitido este sábado, dia 24. Um momento muito aguardado pela cantora e que marcou também o seu regresso à televisão com uma nova imagem.

Como isto, no monólogo de abertura, a cantora fez referência aos mais de 45 quilos que perdeu ao longo do último ano. E fê-lo com o seu humor característico.

"Sei que eu pareço diferente desde a última vez que me viram, mas por causa das restrições da Covid-19, tive que viajar mais leve e trouxe apenas metade de mim, então esta é a metade que escolhi", brincou.

