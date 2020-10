Como já tinha sido anunciado, Adele foi escolhida para apresentar o programa 'Saturday Night Live', da NBC, que vai para o ar este fim de semana.

Entretanto, já foi revelado um teaser deste programa especial, onde podemos ver a cantora ao lado de H.E.R. e Kate McKinnon.

No vídeo, Adele aparece com um elegante look roxo que destacou todas as suas curvas, depois da perda de peso.

De acordo com o Page Six, um comentário no TouTube dizia: "A Adele parece uma pessoa totalmente diferente, meu Deus". Uma reação que recebeu mais de mil 'gostos'.

Veja abaixo o teaser:

