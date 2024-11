No ano em que celebra 50 anos, o programa de humor 'Saturday Night Live' continua a incomodar alguns visados dos sketches. Desta vez, foi Elon Musk que não gostou de uma imitação sua, mas a crítica veio com repercussões.

Com a contagem decrescente para a tomada de Donald Trump, as teorias sobre o papel que Elon Musk pode desempenhar na Casa Branca a partir de 2025 começam a desenhar-se.

O empresário, que é o homem mais rico do mundo, foi um dos maiores financiadores da campanha do presidente eleito, o que lhe dará, de acordo com os analistas políticos, acesso direto à gestão dos destinos dos Estados Unidos.

Na emissão deste sábado, 9 de novembro, do programa da NBC 'Saturday Night Live' - a primeira após as eleições norte-americanas - o multimilionário de 53 anos foi caricaturado pelo ator Dana Carvey e não gostou nada da imitação.

Na rede social X, da qual é proprietário, o dono da Tesla e da SpaceX escreveu duras críticas ao formato.

"O SNL está a morrer aos poucos há anos, à medida que ficam cada vez mais afastados da realidade. Este último esforço para fazer batota com os tempos de antena e dar um empurrão a Kamala antes da eleição só fez com que isso afundasse ainda mais a campanha dela", escreveu, referindo-se à emissão do sábado anterior às eleições, que contou com a participação especial da candidata democrata.

Musk disse ainda que os protagonistas do programa estão "furiosos" porque Donald Trump venceu as eleições e criticou a imitação. "Dana Carvey parece Dana Carvey".

O que fez Elon Musk para Chloe Fineman desatar a chorar?

Após esta série de críticas, a atriz e humorista Chloe Fineman, que faz parte do elenco fixo do 'Saturday Night Live', veio a público afirmar que, quando Elon Musk foi anfitrião do programa a criticou ao ponto de "desatar a chorar".

O multimilionário foi o convidado do programa da NBC em maio de 2021. Como qualquer anfitrião do programa participou na semana de preparação para a emissão em direto, que consiste na apresentação de propostas de sketches por parte do elenco. O anfitrião tem a palavra final na escolha dos sketches que protagoniza, podendo rejeitá-los. E foi isso que aconteceu, segundo relatou Chloe Fineman.

A humorista contou num vídeo publicado no TikTok - entretanto eliminado - que Musk foi mal educado ao ponto de a fazer ir às lágrimas.

"Vi um artigo qualquer sobre o Elon Musk estar magoado com a imitação dele no 'Saturday Night Live' [do dia 9 de novembro, a supracitada no texto] mas, quer dizer… claramente estás a ver o programa! Estás a falar sobre o quê? E sabem que mais? Vou assumir publicamente que foi a mim quem ele fez chorar", começou por dizer Fineman.

"Passei uma noite em claro a escrever um sketch. Estava super entusiasmada, cheguei, perguntei se tinhas algumas perguntas e olhaste para mim como se me estivesses a despedir da Tesla e disseste: 'isto não tem graça'. Esperei que dissesses que estavas a gozar, mas não. Depois começaste a folhear o guião e, a cada folha, a dizer: 'não me ri, nem uma única vez'", recordou.

"O sketch em questão acabou por ser escolhido para aparecer no programa e ficou tudo bem e até me diverti e achei que tinhas sido muito engraçado mas, enfim, vê se tens maneiras… senhor!", concluiu a humorista.

Elon Musk também reagiu a esta crítica e não desmentiu o facto de ter feito Chloe Fineman chorar. "Honestamente, só na quinta-feira é que os sketches começaram a gerar gargalhadas. Estava preocupado. Fiquei a pensar 'bolas, a minha aparição no SNL vai ser tão aborrecida que vai fazer um drogado ficar sóbrio'. Mas, no fim, resultou bem", esclareceu o multimilionário.

Leia Também: Pete Davidson removeu todas as suas tatuagens dos braços?