Meryl Streep estreou-se, finalmente, no programa 'Saturday Night Live'. E não podia ter sido numa data mais especial.

A atriz nunca tinha sido apresentadora ou sequer aparecido no SNL antes de domingo, 16 de fevereiro. Streep fez uma participação especial no 50.º aniversário do programa.

A vencedora de três Óscares fez uma cena na rubrica 'Close Encounter' ao lado de Kate McKinnon. O momento contou com um elenco de luxo, incluindo os atores Woody Harrelson e Pedro Pascal.

Veja o momento abaixo.

