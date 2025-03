Jennifer Lopez publicou novas fotografias na sua página de Instagram, no domingo, e o alegado casal Meryl Streep e Martin Short aparecem na imagem.

A artista, de 55 anos, estava na companhia de Meryl Streep, de 75, e de Martin Short, de 74, enquanto posaram nos bastidores com o elenco da peça da Broadway 'Oh, Mary!'.

Como relata ainda o Daily Mail, Meryl Streep e Martin Short - que negaram as especulações de romance no set da terceira temporada de 'Only Murders In The Building' - podem ser vistos lado a lado com um grande sorriso no rosto. Veja as imagens na galeria.

De acordo com o TMZ, Meryl Streep e Martin Short chegaram juntos ao 'Saturday Night Live', na noite de sábado, e saíram no mesmo carro.

Os rumores sobre o alegado romance começaram a surgir em 2024, isto depois de terem sido fotografados juntos em várias ocasiões. Aliás, até chegaram a ser vistos de mãos dadas num evento da série 'Only Murders In The Building', da Hulu, em agosto do ano passado.

