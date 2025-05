Louisa Jacobson, de 33 anos, esteve à conversa com a Elle e acabou por falar sobre Martin Short perante as especulações de que o ator está a namorar com a sua mãe, Meryl Streep.

"Não o conheço muito bem", disse a estrela de 'The Gilded Age'. "Mas ele é uma pessoa ótima", acrescentou a atriz.

De recordar que em outubro de 2023, Meryl Streep, de 75 anos, confirmou que estava separada de Don Gummer. Nessa altura, começou a trabalhar na terceira temporada de 'Only Murders in the Building', onde interpreta um casal amoroso com Martin Short.

Os atores eram amigos de longa data, mas a química entre os artistas começou a chamar a atenção dos fãs e de quem trabalha com os mesmos. E há quem diga que estão a namorar há um ano.

