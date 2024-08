Selena Gomez marcou presença na antestreia da quarta temporada da série 'Only Murders in the Building' ('Homicídios ao Domicílio'), tendo estado junto dos colegas de elenco Steve Martin, Martin Short e Meryl Streep.

Na passadeira vermelha, a atriz mostrou-se muito sorridente e escolheu um look repleto de brilho.

Selena Gomez estava com um minivestido preto de lantejoulas, com decote cruzado e alguns detalhes em renda. O visual ficou completo com uns sapatos prateados com um laço prateado e vermelho. Veja nas imagens da galeria.

Leia Também: Apaixonada, Selena Gomez mostra novos momentos com namorado