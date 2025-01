A atriz Meryl Streep foi uma das várias celebridades que receberam ordens de evacuação durante os incêndios da Califórnia no início deste mês.

O sobrinho da artista, Abe Streep, revelou que a tia teve de criar um plano para escapar, quando ficou com a única saída cortada.

"A minha tia Meryl Streep recebeu uma ordem de evacuação no dia 8 de janeiro, mas, quando tentou sair de casa, percebeu que uma enorme árvore tinha caído na estrada, bloqueando a única saída possível", escreveu num artigo publicado pela New York Magazine na terça-feira, 28 de janeiro.

"Determinada a sair, pediu cortadores de arame emprestados a um vizinho, cortou um buraco do tamanho de um carro na vedação que partilhava com os vizinhos do outro lado, e conduziu pelo jardim deles para escapar."

Apesar da ordem de evacuação, a casa da atriz acabou por não ficar danificada pelos incêndios.

