Com uma comunidade de mais de 700 mil seguidores no Instagram, Catarina Furtado é considerada uma das grandes influenciadoras digitais em Portugal. A comunicadora, de 50 anos, foi uma das convidadas de Diana Duarte, apresentadora do novo programa da RTP1 'Nunca é Tarde', onde em debate estiveram as redes sociais e os enganos das mesmas.

Catarina começou por reconhecer que a sua imagem "melhorada" em algumas das partilhas que faz na plataforma social se devem essencialmente à luz e às condições que são proporcionadas em sessões de fotografias. Contudo, mostrou-se contra a alteração óbvia das imagens de maneira a ficar irreconhecível.

"Nem é só a minha preocupação, confesso, não é enganar o público que me segue, é enganar-me a mim, porque a partir do momento em que me engano a mim, mais tarde ou mais cedo, vou ter uma depressão, ou vou estar super angustiada", reflete, mostrando-se orgulhosa dos seus 50 anos.

A convidada nota que, sobretudo em televisão, "há uma pressão para ser completamente perfeita", mas que procura contrariar esta tendência.

"Larguem essas escravidões da imagem", apela ainda.

Poderá ver este episódio aqui.

