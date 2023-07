Vasco Palmeirim anunciou esta segunda-feira, dia 10 de julho, uma inesperada decisão que está relacionada com o seu futuro na RTP. O comunicador revelou que irá deixar a apresentação do 'The Voice Portugal', decisão que se irá estender ao longo do presente ano de 2023.

No entanto, a surpresa da notícia deve-se ao facto de, ainda ontem, Vasco Palmeirim ter estado em direto na primeira gala do 'The Voice Gerações' e de se ter despedido dizendo: "de hoje a oito, cá estaremos". Por esse motivo, é possível que o apresentador continue no formato até ao final desta edição especial do mesmo.

Agora, nas stories do Instagram, o apresentador escreveu um longo texto que começou da seguinte forma: "O 'The Voice Portugal' é um programa extraordinariamente especial para mim. Já são 10 anos a trabalhar num formato televisivo único, ao lado de uma pessoa que se tornou praticamente família e lançando nomes que hoje fazem parte do universo musical português".

"Com o passar do tempo, outros projetos foram surgindo e tentei sempre fazer tudo, dando sempre o meu melhor. Mas olhando para aquilo que vou fazer no canal, eu e a RTP chegámos a uma conclusão: este ano, não estarei ao lado da Catarina na condução do The Voice Portugal, para me dedicar a outros projectos, nomeadamente o Joker. Custa-me muito. Não nego. Mas sei que é a decisão certa. E, acredito eu, apenas um Até Já. As cadeiras continuarão a girar e grandes vozes irão aparecer", concluiu o apresentador, conforme poderá ver abaixo.



© Instagram/Vasco Palmeirim

Vale lembrar que, também nas últimas semanas, soube-se que Vasco Palmeirim não irá apresentar o 'I Love Portugal', concurso que o juntou a Filomena Cautela. O lugar será assumido por João Paulo Rodrigues.

Entretanto, a RTP anunciou o novo grupo de mentores do 'The Voice Portugal', que poderá conhecer aqui.

