Vasco Palmeirim prepara-se para assumir um novo desafio na RTP. O comunicador irá apresentar 'The Floor', conforme divulgado pelo primeiro canal às redações.

"The Floor desafia 100 concorrentes a competir em incríveis duelos de perguntas de conhecimento e cultural geral, sempre com um único objetivo: conquistar o maior número de casas do chão do The Floor", revela-se.

"Noites desafiantes e surpreendentes para toda a família com The Floor em breve na RTP1", termina.

Não foi revelada, contudo, a data de estreia do novo programa.

Leia Também: "Em breve haverá novos episódios do Taskmaster", informa Nuno Markl