Vasco Palmeirim e Nuno Markl, apresentadores do 'Taskmaster', foram assistir às gravações da versão original do programa, neste caso a britânica, experiência que lhe valeu alguns ensinamentos ou mesmo lições.

"Eis dois miúdos felizes. Dois miúdos que foram à casa-mãe ver o Taskmaster original. Conheceram o Greg Davies, voltaram a dar um abraço ao Alex Horne e estão felizes porque perceberam que a dinâmica existente na versão portuguesa não é assim tão diferente da inglesa", destacou Palmeirim na sua página de Instagram.

"Os ingleses também se enganam. Também se engasgam. Também se riem. Também gostam de fazer rir o outro. E também gostam muito um do outro. Eis dois miúdos felizes", completou.

Recorde-se que a versão portuguesa do formato de desafios caminha para a quarta edição, que contará com Cândido Costa (vencedor da 3.ª edição), Diogo Valsassina, Ana Garcia Martins e Gabriela Barros no leque de concorrentes.

Leia Também: "Em breve haverá novos episódios do Taskmaster", informa Nuno Markl