Catarina Furtado foi ao seu baú de memórias e partilhou com os admiradores das redes sociais imagens do programa 'Caça ao Tesouro', formato da SIC que apresentou entre 1994 e 1995.

"Depois do meu post sobre o encontro de colegas e amigos da produtora D&D, 30 anos depois, foram tantas as mensagens que decidi colocar aqui excertos do último episódio do 'Caça ao Tesouro'", notou a comunicadora na sua página de Instagram.

"Eu fiz de tudo. Acredite quem não viu... mas há momentos únicos e tenho de partilhar que há uns meses, no meio de Lisboa, veio ter comigo uma rapariga linda que se apresentou: era a bebé que nasceu neste episódio!", conta.

"Uma equipa magnífica a proporcionar-me momentos magníficos de vida", completa.

Leia Também: Catarina Gouveia: "Fui mesmo abaixo. Fechei-me para chorar sozinha"