Enquanto se preparava para o último adeus ao marido, o príncipe Filipe, a rainha Isabel II encarregou-se de escolher ao pormenor e pessoalmente a coroa de flores que seguiu em cima do caixão do duque de Edimburgo.

Uma coroa que incluía lírios brancos, pequenas rosas brancas, junquilho branco, flor-de-cera branca, ervilha-de-cheiro branca e jasmim. Cada flor com um significado especial e em homenagem ao marido e ao seu casamento duradouro.

Como explica a Hello, os lírios brancos são frequentemente vistos em casamentos e funerais, pois representam o renascimento. Já a rosa branca é um sinal de respeito ou lembrança. Além disso, é também a flor de junho, mês do nascimento de Filipe.

Por sua vez, o jasmim é um símbolo de pureza, as ervilhas-de-cheiro representam uma partida ou um agradecimento. Já as flores-de-cera branca simbolizam um amor duradouro ou um amor que resiste às provas.

A coroa foi colocada em cima do caixão do príncipe ao lado do chapéu da Marinha do duque.

Recorde-se que no que diz respeito ao look, Isabel II também homenageou o marido com um pormenor especial. Mas não foi a única a escolher os detalhes do visual a dedo. Kate Middleton e a princesa Ana também não passaram despercebidas.

Leia Também: O último adeus ao duque com o restrito grupo da família real

Leia Também: Harry e William: A diferença no look e o encontro no fim do funeral