O funeral de Liam Payne realizou-se esta quarta-feira, 20 de novembro, no Reino Unido. Os membros da banda 'One Direction' marcaram presença, tal como os pais, a namorada, Kate Cassidy, Simon Cowell, James Corden e Cheryl Tweedy, mãe de Bear, filho do cantor.

A emoção decorrente desta perda foi notável durante toda a cerimónia. O caixão foi transportado numa carruagem conduzida por dois cavalos brancos.

Além disso, várias pessoas levaram coroas de flores, incluindo uma com a palavra 'Daddy' - 'papá' em tradução literal.

Recorde-se que Liam Payne morreu aos 31 anos, no passado dia 16 de outubro, após ter caído da varanda de hotel em Buenos Aires, Argentina, no qual se encontrava hospedado.

