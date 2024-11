O funeral de Liam Payne decorreu na quarta-feira, 20 de novembro.

O funeral contou com a presença de familiares e amigos, incluindo os membros da banda One Direction.

Ao lado do caixão, várias homenagens foram deixadas para o cantor, incluindo algumas coroas de flores que diziam 'Daddy' ('papá' em tradução literal) e 'Son' ('filho' em tradução literal), e uma que tinha o formato de uma bola e pinos de bowling. Além disso, os carros que transportaram as pessoas até ao funeral tinham autocolantes do Batman colados nas janelas. Todos estes tributos tinham um significado especial.

'Papá' e 'filho': As coroas de flores em destaque no carro funerário

Nas homenagens florais que o caixão transportava podia ler-se 'papá' e 'filho'. Ambas representavam o que Liam significava para os seus familiares, sendo que a primeira veio por parte dos seus pais, e a segunda era uma homenagem por parte do filho do cantor, Bear, que nasceu fruto da sua relação com a ex-namorada, Cheryl.

© Getty Images



© Getty Images

A bola e os pinos de bowling

Outro arranjo visto no funeral de Liam representava uma bola de bowling a atingir um conjunto de pinos. Durante toda a sua vida, Liam era conhecido por ser um grande fã desta atividade, tendo feito um jogo com a sua família no seu último aniversário.

Pouco antes da morte do cantor, a sua namorada, Katie Cassidy, partilhou um vídeo no TikTok, no qual brincou sobre o amor de Liam Payne pelo desporto.

"Ele arrasta-me para o bolingue pelo menos quatro vezes por semana", afirmou no vídeo.



© Getty Images

© Getty Images

Os autocolantes do Batman

Alguns dos carros que chegaram ao funeral tinham autocolantes do Batman nas janelas, uma referência à paixão de Liam pelo filme da saga Batman, 'Cavaleiro das Trevas'.

Aparentemente, o cantor dos One Direction tinha a figura do Batman em tamanho real e, frequentemente, mascarava-se do super-herói no Halloween. Em 2013, Liam partilhou uma fotografia sua com a roupa e brincou: "Para aqueles que duvidaram de mim e agora se voltaram para o ódio, eu gostaria de dizer... I'm Batman" ["eu sou o Batman", em tradução literal].

O disfarce realista foi usado por Liam Payne no Halloween sucessivamente, desde 2012 até 2019, e sempre que comemorava o seu aniversário, o cantor encomendava um bolo temático do Batman.

© Getty Images

Recorde-se que Liam Payne morreu aos 31 anos, no passado dia 16 de outubro, após ter caído da varanda de um hotel em Buenos Aires, Argentina, no qual se encontrava hospedado.

