Os fãs de Liam Payne têm-se juntado para homenagens ao artista e em Portugal também lhe vão prestar um tributo.

Como corre a informação nas páginas das redes sociais de apoio aos One Direction, está marcada para este domingo, dia 20 de outubro, às 15h30, uma homenagem ao artista no Estádio do Dragão, no Porto.

Flores, velas fotografias de Liam ou frases são alguns dos elementos 'pedidos' para quem quiser levar.

© Facebook

O cantor, recorde-se, morreu no dia 16 de outubro depois de cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. Tinha 31 anos.