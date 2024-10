Em vários países, este domingo, dia 20 de outubro, os fãs dos One Direction e de Liam Payne reuniram-se para homenagear o artista.

Paris, Alemanha, Londres ou Madrid foram alguns dos locais que receberam a multidão de fãs para prestar um tributo ao cantor, que morreu no dia 16 de outubro, aos 31 anos.

Entre muitas lágrimas, as fotografias de Liam, frases, velas e balões foram alguns dos elementos deixados pelos admiradores do artista neste momento em que se despediram do mesmo.

De referir que em Portugal também estava prevista uma homenagem a Liam Payne junto ao Estádio do Dragão.

Recorde-se que Liam Payne morreu depois de ter caído do terceiro andar de um hotel em Bueno Aires, na Argentina. O cantor - que fazia parte da banda One Direction - deixa o filho de sete anos, o pequeno Bear, fruto da relação antiga com a cantora Cheryl Cole.

