Maria Teresa Turrion Borrallo tem um importante trabalho entre mãos: a educação dos filhos de William e Kate.

Tendo-se formado na prestigiada Norland College, em Bath, esta domina as mais diversas ambivalências, desde a condução defensiva - de maneira a escapar aos paparazzi - até à autodefesa.

No que diz respeito aos cuidados que tem com o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, Louise Heren, autora do livro 'Nanny in a Book', revelou que há uma palavra que Borrallo está impedida de dizer.

"A palavra 'miúdo' está banida", revelou Heren. "É um sinal de respeito pelas crianças enquanto seres individuais", fez saber.

