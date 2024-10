O príncipe William revelou a única coisa pela qual os três filhos - o príncipe George, a princesa Charlotte, e o príncipe Louis - discutem em casa.

A revelação foi feita pelo próprio príncipe de Gales durante um evento dos BAFTA em Piccadilly, Londres, no qual marcou presença na manhã desta quarta-feira, dia 9 de outubro.

À conversa com Erik Scott, um dos convidados, William revelou que o conteúdo disponibilizado pelos alunos da National Film and TV School (NFTS) é tanto, que as crianças "lutam pelo comando" em casa.

O príncipe promoveu ainda o trabalho do fundo Prince William BAFTA Bursary, que oferece bolsas de 2.000 libras aos alunos que pertencem a grupos minoritários pouco representados no cinema, televisão e mesmo desporto.

