O príncipe William revelou qual é o novo hobby do filho mais novo que lhe tem feito "tapar os ouvidos com os dedos".

O príncipe Louis decidiu começar a aprender a tocar... bateria.

O príncipe de Gales esteve à conversa com o baixista dos Rolling Stones, Ronnie Wood, e com o cantor e guitarrista Mark Knopfler, nos Tusk Awards, em Londres.

"O meu filho mais novo está a aprender a tocar bateria. Passo a vida a tapar os ouvidos com os dedos", contou William aos dois artistas, noticia o Telegraph, citado pela People.

Durante o evento, o príncipe apresentou três prémios relacionados com a conservação e a vida selvagem em África: o Prince William Award for Conservation in Africa, o Tusk Award for Conservation in Africa, e o Tusk Wildlife Ranger Award.

Leia Também: Assim será o Natal de Kate Middleton e William (melhor que o ano passado)