O príncipe William revelou uma "pergunta difícil de responder" que os filhos, George, Charlotte e Louis lhe fazem "regularmente".

Tudo aconteceu em Signal Hill, Cidade do Cabo (África do Sul), durante um passeio na natureza que William fez com o apresentador de televisão australiano Robert Irwin.

"Tenho de perguntar, estamos na África do Sul, um dos melhores países e continentes no que toca à vida selvagem, tem algum animal africano favorito?", questionou o apresentador, citado pela People.

"É uma pergunta difícil de responder. Os meus filhos fazem-me regularmente. Acho que a minha resposta é a chita", respondeu o príncipe.

O príncipe de Gales encontra-se na África do Sul para a quarta edição dos Earthshot Prize Awards, o concurso que fundou em 2020 para promover soluções para diversos desafios relacionados com o meio ambiente.

Leia Também: A amorosa lembrança dos filhos que William carrega consigo nos eventos