Se está a pensar em ir a um dos concertos de 50 Cent, então aconselhamos que leve um... soutien. O pedido foi feito pelo próprio rapper num vídeo que partilhou na sua página de Instagram e no qual confessou ter inveja de Drake.

"Não tratam assim o Drake", diz para a sua equipa, em tom de brincadeira. "Atiram soutiens ao Drake. E a mim? Conseguem trazer-me fãs do Drake? Isto não está certo", acrescenta, deixando os colaboradores a rir.

"Preciso que me tratem como tratam o Drake. O Drake consegue soutiens todas as noites! Eu conseguia isso no início da minha carreira", disse o artista, de 48 anos.

No final do vídeo, 50 Cent agradece ao staff por avisarem-no quando deveria subir a palco. "Finalmente, estão a tratar-me como ele", completou entre risos.

Recorde-se que Drake encontra-se atualmente em digressão - All a Blur Tour - com o artista 21 Savage. Imagens dos concertos têm-se tornado virais pela quantidade de soutiens que se juntam em palco.

