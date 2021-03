O último domingo foi de estreia para a TVI. Chegou 'All Together Now', o programa apresentado por Cristina Ferreira e que tem 100 jurados.

Um formato que surpreendeu muitos telespectadores. E além do talento que passou pelo palco, o glamour também não ficou de lado.

No que aos looks diz respeito, foram muitas as escolhas que se fizeram notar, com destaque para a apresentadora que escolheu um modelo que não passou, de todo, despercebido.

Com um vestido branco comprido atrás e curto à frente, com um decote em V e o formato de uma enorme flor na zona da barriga, foi assim que Cristina se apresentou na estreia. Um visual que deu muito que falar nas redes sociais.

Leia Também: Look de estreia de Cristina vira meme e até a apresentadora reagiu

Mas não foi o único look a destacar-se, aliás, houve um pouco de tudo quando falamos de indumentária, pois as escolhas foram das mais simples às mais extravagantes, e o que não faltou foi muita cor e brilho. Por isso, reunimos na rubrica Look da Semana, do Fama ao Minuto, alguns dos visuais que marcaram a noite. Qual o seu preferido?

De referir ainda que na noite de estreia Cristina surpreendeu tudo e todos ao cantar. Leia Também: Cristina cantou na estreia de 'All Together Now'. "O medo que deu"

Leia Também: A grande surpresa! Menino de 'Uma Canção Para Ti' surge como drag queen