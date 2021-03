A estreia de 'All Together Now', este domingo, dia 7, ficou marcada por uma atuação que deixou público e jurados de boca aberta... não apenas pelo talento da concorrente em questão, mas também pela incrível transformação que esta representou.

Kheira subiu ao palco vestida de drag queen para interpretar 'New York, New York', de Frank Sinatra, e impressionou tudo e todos com a sua voz.

Mas quem é a deslumbrante Kheira? Ficámos a saber no seu vídeo de apresentação que é Hugo Pereira quem veste esta personagem, que participou no programa para mostrar o seu talento e passar uma importante mensagem de inclusão e respeito.

Agora adulto, Hugo foi um dos concorrentes do programa 'Uma Canção Para Ti'. Onde participou com apenas 11 anos.

Relembre aqui a atuação de Hugo Pereira em 'Uma Canção Para Ti':

Siga o link

Importa referir que Kheira, apesar de ter estado entre os mais votados, não passou à semifinal de 'All Together Now'. Reveja aqui a sua atuação.

Leia Também: Namorada do jogador João Palhinha é semifinalista de 'All Together Now'