A estreia do programa 'All Together Now' ficou marcada pela revelação de grandes talentos musicais, entre eles o de Patrícia Palhares.

A jovem foi a primeira a pisar o palco do Altice Arena e na sua primeira atuação conseguiu conquistar 95 dos 100 jurados do formato.

Mais tarde, por ter ficado em segundo lugar, Patrícia teve um duelo com a concorrente que ficou em terceiro lugar e venceu. A participante passou assim à semifinal de 'All Together Now' juntamente com a primeira classificada da noite, que conquistou 98 dos jurados, Natallya.

Ainda no vídeo de apresentação de Patrícia ficámos a saber que esta é a namorada do jogador do Sporting João Palhinha. O craque enviou até um vídeo de apoio para a amada.

Reveja aqui a atuação de Patrícia Palhares.

Leia Também: Cristina cantou na estreia de 'All Together Now'. "O medo que deu"