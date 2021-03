Cristina Ferreira estreou-se este domingo ao comando do programa 'All Together Now', a grande aposta da TVI.

A apresentadora brilhou com o look escolhido para a ocasião e com o momento de abertura que marcou o arranque do formato e deixou todos em casa de boca aberta.

Cristina começou o programa sozinha no palco do Altice Arena e a cantar. Em seguida acenderam-se as luzes dos 100 jurados de 'All Together Now', que se juntaram à apresentadora para todos cantarem o tema de abertura do projeto.

Na sua conta oficial de Instagram, Cristina Ferreira partilhou um vídeo deste momento único e revelou: "O medo que deu fazer esta abertura".

