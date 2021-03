A gala de 'Big Brother - Duplo Impacto' passou para os sábados, mas os fãs do reality show não passaram a noite de domingo sem terem novidades sobre a casa mais vigiada do país.

Decorreu ao fim da noite, depois da estreia de 'All Together Now', uma emissão especial do reality show conduzida por Teresa Guilherme e Cláudio Ramos a partir da casa na Ericeira.

A dupla de apresentadores esteve na sala do impacto, mantendo assim a distância dos concorrentes, mas perto o suficiente para anunciarem todas as mudanças que esta noite iria marcar no jogo.

Na gala de sábado tinham ficado nomeadas Noélia, Sónia e Joana, sendo que as últimas duas tinham sido escolhidas pelo líder Edmar para numa votação expresso terem a oportunidade de ser salvas pelo público. Sem grandes surpresas, foi Joana a concorrente salva.

Edmar, eleito o líder da semana, tinha ainda uma outra mala com o seu segundo poder para abrir... e dentro da mesma estava uma consequência. O concorrente foi obrigado a nomear de forma direta dois concorrentes.

Escolhidos por Edmar, juntaram-se a Sónia e Noélia no leque de nomeados da semana Jéssica Fernandes e Gonçalo Quinaz.

Com todas as mudanças feitas no que ao jogo diz respeito, a emissão deste especial 'Big Brother - Duplo Impacto' seguiu em estúdio com Mafalda de Castro e Alice Alves. As duas apresentadoras estiveram à conversa com os comentadores do reality show e com Jéssica Nogueira - a concorrente expulsa no sábado.

