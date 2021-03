A noite de domingo ficou marcada na emissão da SIC pela final de um dos programas de maior sucesso da estação - 'A Máscara'.

Numa última prova de fogo desta segunda edição do formato defrontaram-se a Coruja, o Coelho e o Lobo, tendo passado a um duelo final o Lobo e o Coelho.

A Coruja, que ficou pelo caminho, foi por isso a primeira identidade a ser desvenda. Era o cantor Nuno Guerreiro o homem atrás da máscara.

Em segundo lugar ficou o Coelho. Os palpites dos investigadores foram certeiros no caso desta máscara, era António Camelier quem se escondia neste incrível fato de coelho.

Na sua conta oficial de Instagram, o ator comentou a sua participação pelo programa.

"Quando abracei este projeto, estava longe de imaginar que esta longa jornada terminaria na final. Soube desde o início que a participação neste programa me faria crescer, mas nunca pensei que fosse a tantos níveis! Reinventei-me, saí completamente da minha zona de conforto. A exigência física deste personagem, o calor insuportável dentro da máscara, as horas infindáveis sozinho dentro do camarim, aliado ao facto de ter que cantar e interpretar diferentes músicas, em diferentes registos, fez deste trabalho o mais difícil e completo que eu tive pela frente. E sabem que mais? Foi um PRAZER do caraças interpretar este laporídeo de olhos maquiavélicos", refere o ator, que diz sentir-se um "privilegiado por ter tido a oportunidade de aprender com os melhores, de partilhar o palco com pessoas tão talentosas e dar a conhecer o António brincalhão e divertido que o público desconhece".

O grande vencedor foi o animado, divertido e carismático Lobo. Mas quem seria este homem cheio de piada? Se o seu palpite era Pedro Granger, então a verdade é que acertou em cheio.

O ator venceu a segunda edição do programa 'A Máscara' e reagiu na sua conta oficial de Instagram com uma mensagem especial.

"I am EL LOBO. Auuu!!! Obrigado pela vossa companhia aí desse lado durante todas estas semanas. Que loucura de projecto. Uma das aventuras mais loucas e bonitas em que já participei. Esta personagem que construí é daquelas a que custa muito dizer adeus. Mesmo. Um abraço gigante a todos os outros mascarados, temos que conversar, finalmente lol. SIC e Fremantle, parabéns e OBRIGADO. Uma equipa 5 estrelas. Rara. Um projecto inacreditável. Bendita a hora em que embarquei nesta vossa, nossa, Aventura. E claro: obrigado Zázá [João Manzarra], [César] Mórão, Karól [Carolina Loureiro], minha Diva Sóóónia [Sónia Tavares], e Jójó [Jorge Corrula]. Sem a vossa paciência e contracena nada disto teria sido possível", termina.