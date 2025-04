A casa do 'Big Brother' conta com menos um concorrente. Na gala de domingo, dia 13 de abril, o escolhido para deixar o jogo foi Dinis.

"Estou tranquilo comigo próprio porque acho que não falhei com ninguém lá dentro", disse após sair do reality show da TVI, como citam na página de Instagram do formato.

Também foi escolhido o novo líder, que esta semana será Carina.

Este domingo ficaram também já dois concorrentes nomeados: Manuel Cavaco (por decisão da líder Carina), Adrielle (por decisão de Manuel Cavaco) e Sara.

