"Gostaríamos de dirigir umas palavras a todos os comentadores e seguidores do 'BB 25', especialmente àqueles que têm feito comentários sobre o Nuno", foi desta forma que a família de Nuno Brito deu início a um comunicado através do qual manifesta descontentamento pelas críticas em torno do concorrente de 'Big Brother 2025'.

"Temos assistido a um nível de perseguição e julgamento raramente visto num concorrente de reality show. Isto não é apenas injusto, é desumano", afirmam os familiares.

"A situação ultrapassou os limites do razoável e tem tido impacto real nas pessoas que o amam, incluindo crianças que acabam, inevitavelmente, por ser afetadas por este clima tóxico", escreveram ainda, referindo-se, ao que tudo indica, aos filhos do participante.

Tal como já havia acontecido anteriormente, a família de Nuno Brito voltou a "pedir desculpa a quem se tenha sentido incomodado com alguma atitude ou palavra" dita pelo concorrente, mas apelou à reflexão.

"Ninguém é perfeito. Todos erramos. O Nuno está num jogo, sim, mas continua a ser uma pessoa com sentimentos, com uma vida cá fora, com laços afetivos que sofrem com tudo o que está a ser dito.

Deixamos um apelo: que se critique com respeito, que se discorde com empatia, e que se lembrem sempre de que, por trás de cada concorrente, há um ser humano.

Vamos trazer de volta a humanidade para este tipo de programa. Chega de ódio. Chega de ataques pessoais", completaram.

Eis abaixo o comunicado completo:

