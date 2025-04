A família de Nuno Brito reagiu publicamente à polémica recente que envolve o concorrente de 'Big Brother 2025'.

A conversa em que os participantes comentaram o corpo das mulheres do reality show continua a dar muito que falar, com a família do participante a manifestar-se com um pedido de desculpas público.

"Temos acompanhado os comentários sobre o tão polémico almoço do líder. Sabemos que o público está atento a tudo - e é exatamente isso que faz do 'Big Brother' uma experiência tão intensa", lê-se numa partilha feita nas redes sociais do concorrente.

"Dentro da casa, todos - mulheres e homens - merecem respeito, igualdade e liberdade para serem quem são. Acreditamos que as palavras do Nuno foram mal interpretadas. Pedimos desculpas se ferimos suscetibilidades. Certamente não foi a intenção do Nuno. Vamos continuar a apoiá-lo, como sempre iremos", completaram.

Eis abaixo a partilha completa:

Leia Também: 'Big Brother'. Conversa sobre corpo de mulheres gera polémica

Leia Também: "Posso ser insultada mais uma vez de machista, não me incomoda nada"