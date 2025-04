"Do que eu vi, não objetifica", atirou Cristina Ferreira a respeito da conversa polémica em que os concorrentes do 'Big Brother 2025' comentam o corpo das participantes femininas.

O almoço em que se destacam as declarações de Nuno Brito, que pode ouvir e ver aqui, continua a dar que falar nas redes sociais.

"A pergunta é, se o Nuno Gostava que fosse a mãe, a filha ou a mulher", disse Cláudio Ramos ao comentar o caso no 'Dois às 10'.

Perante as declarações do apresentador, Cristina reagiu: "Ai, é tudo uns coninhas". As declarações da comunicadora estão agora a correr as redes sociais.

