Estreou este domingo, dia 7 de março, o tão aguardado 'All Together Now'.

Numa noite de grandes surpresas, além dos primeiros concorrentes do talent show, apresentado por Cristina Ferreira, ficámos também, finalmente, a conhecer o leque de 100 jurados que fazem parte do programa.

Alguns nomes já eram conhecidos, mas outros apenas agora foram desvendados. São muitas as caras conhecidas que fazem parte do painel, onde há até um padre, uma drag queen e uma taróloga.

Importa referir que 'All Together Now' terá todas as semanas 5 jurados convidados. Nesta primeira emissão foram Cláudio Ramos, Pedro Teixeira, Fernanda Serrano, Eduardo Madeira e Vera Fernandes.

