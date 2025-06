A 78.ª gala dos Tony Awards decorreu no passado domingo, 8 de junho, no Radio City Musical Hall em Nova Iorque.

Estes prémios, que têm como objetivo enaltecer o trabalho do teatro e do melhor que se fez na Broadway, contaram com a presença de várias caras conhecidas.

Cynthia Erivo, o casal Amal e George Clooney, Sarah Paulson, Katie Holmes foram alguns dos famosos que não faltaram ao evento e que deram nas vistas com escolhas arrojadas no que à roupa diz respeito.

Veja na galeria os melhores looks da passadeira vermelha.

