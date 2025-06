Depois da conquista da Liga das Nações pela seleção portuguesa, este domingo, 8 de junho, foram várias as figuras públicas a reagir ao título, nomeadamente à emoção e entrega demonstrada pelo capitão, Cristiano Ronaldo.

Rita Ferro Rodrigues partilhou uma fotografia de CR7 com as seguintes palavras:

"Uma vida inteira. Poetas vão escrever. Pessoas vão sonhar, para sempre. Cristiano. Eu vivi este tempo", escreveu a apresentadora.

Também Iva Domingues fez questão de enaltecer o caminho de Ronaldo. "Vivi no tempo em que um rapaz da Madeira fez o mundo ajoelhar-se diante da sua vontade. [...] Foste mais do que golos. Mais do que taças. Foste suor em silêncio, dor escondida nos bastidores, noites frias a treinar enquanto o mundo dormia. Foste a disciplina feita carne. A paixão feita gesto.

És mais do que um jogador. És um tempo que vivemos. Uma era de orgulho que nenhum de nós vai esquecer. Um capítulo eterno na nossa história. Obrigada, Cristiano [...] Foste, és e serás — o nosso maior. Portugal nunca esquecerá. Eu nunca esquecerei", afirmou a apresentadora.

Pedro Ribeiro referiu que esta vitória foi "sofrida mas merecida". [...] Adorei as imagens do grupo unido, primeira condição para se estar mais perto de ganhar", escreveu o diretor de programas da rádio comercial.

A apresentadora da RTP1, Tânia Ribas de Oliveira, elogiou o papel de CR7.

"[...] Para além do palmarés incomparável, Ronaldo tem um amor a Portugal inequívoco e leva a bandeira às costas e dentro do coração. É o verdadeiro capitão! E esse estatuto não tem idade. Que equipa! Todos!", referiu.

António Raminhos referiu-se a CR7 como uma "inspiração".

"O Cristiano é a personificação da entrega, da ambição, do foco, do não desistir, do acreditar. Não sei se é por eu também estar a ficar velho, mas cada vez admiro mais o que ele representa neste campo. O Cristiano não é apenas uma inspiração para as gerações mais novas, mas também para as mais velhas", referiu o humorista.

