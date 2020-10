Os programas de outono da Quinta do Lago adaptam-se a toda a família: do desporto às atividades temáticas de Halloween, um dos maiores resorts de luxo da Europa desafia-o a explorar o Algarve “fora de época”.

Para os desportistas...

A Quinta do Lago incluiu no seu programa de outono várias atividades desportivas para os amantes de atividade física. No The Campus, pode melhorar as suas técnicas de respiração através de exercícios de Yoga no workshop de respiração no dia 22 de outubro ou, se preferir algo com mais energia, pode sempre optar pela aula temática de cycling indoor no dia 31 de outubro pelas 11h00 – escusado será dizer que a banda sonora será sobre o Halloween. Preparado para reviver os momentos do filme Sexta-Feira 13?

Caso as raquetes sejam o foco da sua prática desportiva, por que não tentar um torneio em duplas ou uma aula de cardio ténis com DJ ao vivo? Nos dias 29 e 30 de outubro a partir das 19h00, respetivamente, aproveite a brisa de final de tarde para passar uma tarde dinâmica nos courts.

Para além das atividades de fitness e de ténis, o The Campus preparou o regresso do grande evento de outono: o Tri Triatlo. Este é um evento para federados e não federados que terá lugar no dia 25 de outubro e conta com todos aqueles que já sentem saudades da adrenalina adjacente nas 3 modalidades que marcam esta competição.

Mas não é só no The Campus que a magia acontece: a academia de golfe Paul McGinley programou uma Clinica de Golfe ao pôr do sol, onde pode ter uma sessão de golfe personalizada (mínimo 3 pessoas, máximo 5) num dos campos de golfe premiados.

As crianças também não podiam ficar de fora deste programa especial outonal. Os pequenos dançarinos em ascensão têm a chance de aprimorar as suas técnicas de movimento com o camp de dança de 26 a 30 de outubro, liderado pela estrela britânica Lauren Jamieson.

Já os jovens tenistas e golfistas podem ingressar nos campos de ténis e golfe, respetivamente, até dia 31 de outubro, e ter uma experiência única com profissionais de topo.

Para os amantes de gastronomia...

Para todos aqueles cujos melhores momentos são a comer, beber e em boa companhia, estes pequenos eventos são um must to go. Para celebrar o famoso Dia das Bruxas, o Bovino Steakhouse recebe o Brunch de Halloween no dia 25 de outubro, das 12h às 15h. Para sentir a magia do Halloween...

Para além do Bovino Steakhouse, também o The Shack Bar (a cabana junto ao lago da Quinta do Lago) preparou um dia especial, o dia da família a 29 de outubro, que conta com um cenário assustador para celebrar o Halloween em grande. Coloque os melhores acessórios e, entre as 12h00 e as 18h00, desfrute deste dia em frente ao lago.

Mas não é tudo: se é fã de celebrar o Halloween no próprio dia, no dia 31 de outubro, tem opção para almoço e jantar.

No The Magnolia Hotel pode participar no concurso de abóboras – quem esculpir a melhor abóbora ganha um prémio. A oferta de almoço que precede o evento é apelativa: por cada adulto, uma criança come gratuitamente.

Se, por outro lado, prefere jantar vá até à Casa do Lago onde o espera um Jantar Assombrado. A partir das 18h30, traga o seu melhor vestuário e tenha uma refeição descansada, enquanto os fantasmas vagueiam pelo lago da Quinta.

Para complementar a escapadinha...

Como uma escapadinha de outono não fica completa sem um hotel à altura, deixamos-lhe a sugestão: o boutique hotel do resort, The Magnolia Hotel, localizado a 5 minutos de todos os serviços, restaurantes, campos de golfe e da praia, com ofertas especiais nesta altura do ano para toda a família.

créditos: Magnolia Hotel

Saiba todos os pormenores através da página www.themagnoliahotelqdl.com