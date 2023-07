A Vinokilo, marca líder na Europa de moda vintage e segunda mão, chega a Lisboa para a primeira edição do VINOKILO VINTAGE KILO SALE, um mercado pop-up de 14 a 16 de julho, no espaço Mīrārī, em Alcântara, com comida de rua, arte, música e muita roupa vintage para comprar ao peso.

Ao longo do evento, os visitantes terão a oportunidade de explorar uma seleção de peças vintage únicas e de qualidade, das melhores marcas, das décadas de 60 a 90, incluindo acessórios como botas de cowboy vintage, malas, lenços de seda e outros tesouros.

Criada na Alemanha em 2016, a marca já percorreu 202 cidades europeias, onde realizou eventos pop-up e recebeu mais de 1 milhão de visitantes, fazendo recircular 662 600 kg de roupa, evitando assim o seu desperdício.

A Vinokilo conta com 35 armazéns, espalhados sobretudo pela Europa, mas também EUA, Canadá e Japão, onde a roupa é recolhida e analisada por especialistas, que averiguam a sua qualidade, escolhendo apenas as melhores peças, que, posteriormente, se necessário, serão lavadas e arranjadas. A marca consegue assim dar uma nova vida a toneladas de roupa, contribuindo para uma indústria mais responsável e com maior diversidade de estilo.

Os bilhetes gratuitos para o evento são limitados, o que significa que quando estes terminarem, os restantes bilhetes são pagos e têm um custo de 3 euros. A reserva de um ou mais bilhetes pode ser feita através da página online vinokilo.events ou ser adquirido no dia, à entrada do evento. São aceites pagamentos apenas com cartões de débito ou crédito (nacionais e internacionais).

Para proporcionar uma experiência diversificada, o evento contará também com bancas de joalharia, tatuagens, discos e arte, aos quais se juntam food trucks e um Pizza Bar.

O VINOKILO VINTAGE KILO SALE é um evento para toda a família e pet-friendly, que terá lugar nos dias 14, 15 e 16 de julho, no espaço Mīrārī, em Alcântara, Lisboa.