Há lugares que deviam ser descobertos por acaso, num passeio sem rumo, num domingo qualquer, quando se sobe “só para ver a vista” e se acaba a dançar jazz com estranhos e um copo na mão. O IDB Rooftop pode muito bem ser um desses lugares, pela sua improbabilidade na localização: o edifício do Entreposto, na Praça José Queirós.

Situado no topo do agora Innovation & Design Building, na zona oriental de Lisboa — aquela Lisboa que ainda não foi toda convertida em Airbnb nem em brunches onde um sumo de laranja custa sete euros — o rooftop regressa em 2025 para a sua quarta temporada com tudo aquilo que fez dele um dos projetos mais multifacetados da cidade. E depois acrescenta-lhe umas quantas surpresas.

A Jamestown, que gere o edifício, este ano uniu forças com o coletivo Mīrārī - conhecido por transformar espaços urbanos em experiências criativas e comunitárias - e a coisa ganhou forma. “Queremos surpreender a comunidade.” É desta forma que Marta Monteiro Gil, vice-presidente de Creative & Marketing da Jamestown, numa visita pelo renovado espaço.

IDB Rooftop, aquele lugar que continua a reinventar-se na zona oriental de Lisboa

Nada foi reinventado à força, foi mais como quando se muda de casa, mas se traz a manta preferida, o gira-discos antigo e a planta que conseguimos manter viva há dois anos. “Nós amamos arte, amamos cor, e o coletivo está a trazer isso de várias maneiras”, partilha Lauren Danziger, Diretora de Creative & Marketing da Jamestown.

Ou seja, o espírito das edições anteriores mantém-se, mas agora há mais cor, mais cheiro de comida no ar, e até um grupo de WhatsApp para os vizinhos do costume e para os novos curiosos. Esta é, aliás, outra das novidades deste IDB Rooftop by Mīrārī. Como explica Marina Mendes, uma das fundadoras, a ideia é facilitar a troca de ideias, sugestões e convites. Esta iniciativa, já prática no Mīrārī, surge como uma forma de manter o diálogo aberto e a dinâmica colaborativa entre todos os que querem fazer parte deste projeto. “Acreditamos no poder de transformar espaços urbanos em lugares vivos, que inspiram a criatividade e criam laços”, reforça.

A oferta de restauração aumentou esta temporada.

Há menos espaço — não os 3000 m² anteriores —, mas isso só ajuda à intimidade. O food court agora assume laivos de festival de verão em tamanho mini, onde se passa da roloute de Dedé - uma espécie de velho amigo que volta todos os anos com uma proposta nova – que traz em 2025 um menu dedicado aos smash burgers, para os kebabs do GyraSol, até às pizzas do Irmão ZAP. Se sobrar espaço, há dumplings e mochis gelados da Madame Bo x Ballzy. Ou seja, a dieta, se existir, vai ter de ficar à porta do elevador. A acompanhar, estão dois bares com uma seleção de vinhos, cervejas, cocktails ou mocktails. No total, são 266 lugares sentados entre mesas e sofás num ambiente lounge, descontraído e aberto.

Além do regresso de Dedé, há outras coisas que se mantêm, e temos arte, muita arte. Esculturas metálicas do Fulviet ou uma peça têxtil de Sofia Cruz, conhecida por Krus, preenchem o espaço com os visitantes a serem recebido por uma instalação interativa do artista digital francês Maotik. A colorida parede instagramável também continua lá. Entre as novidades mais surpreendentes, está a chegada (ainda por instalar) do cockpit de um avião comercial, que será convertido numa peça artística no coração do espaço.

Os visitantes são recebido por uma instalação interativa do artista digital francês Maotik.

A programação cultural volta a ser um dos trunfos do projeto. Jazz ao pôr do sol às quintas, DJ sets às sextas e sábados à noite, e atuações ao vivo, como roda de samba, aos domingos compõem o cartaz musical. Haverá ainda eventos pop-up e mercados criativos mensais com propostas que vão da moda à produção artesanal.

A componente de bem-estar mantém-se, com um conjunto de aulas ao ar livre: yoga, puppy yoga (o mesmo, com os amigos de quatro patas), treinos de boot camp e aulas de cycling também fazem parte do programa.

Mas atenção que nada disto é fixo, como Marina faz questão de evidenciar. O conceito é, acima de tudo, fluido e adaptável, evoluindo em função das ideias e necessidades que forem surgindo ao longo do tempo. A flexibilidade é parte da essência: o que hoje é uma ativação pode amanhã transformar-se noutro formato, sempre com o objetivo de manter o espaço vivo e alinhado com a comunidade.

Outro dos grandes destaques de 2025 é a programação pensada para famílias. Algo que também já faz parte do ADN do projeto. Se antes já era um espaço abrangente, “das recém-mães e os seus bebés, até aos octogenários”, como sublinha Lauren Danziger, esta edição apresenta o MiniRari, um evento já promovido pelo coletivo Mīrārī em outros espaços, que traz oficinas, pinturas faciais, música e jogos ao espaço, tornando-o ainda mais apelativo.

“Pensamos em como cuidar das famílias, criar um espaço onde os pais possam vir, aproveitar o ambiente e saber que os filhos estão bem e em segurança. Isso é mesmo importante para nós", afirma a responsável da Jamestown. "Sempre desenvolvemos espaços que não segregam, que são inclusivos. Não há assim tantos sítios onde se possa estar à vontade, e não importa se uma criança está a chorar ou a brincar pelo espaço. Queremos incentivar precisamente esse convívio.”

IDB Rooftop, aquele lugar que continua a reinventar-se na zona oriental de Lisboa créditos: Divulgação

Fica a questão: então e o espaço para skate que era tão característico das edições anteriores? Mantém-se, mas noutros moldes. As aulas de skate vão continuar, noutra parte do edifício. O calendário ainda não está definido, e continuam a ser gratuitas. "Sabemos que é uma parte muito importante da nossa comunidade e queremos continuar com essa atividade, apesar de já não acontecer no rooftop", acrescenta Lauren.

Para quem quiser manter-se a par de tudo, além do grupo de Whatsapp, a programação pode ser consultada no site ou no Instagram.

O acesso ao IDB Rooftop é gratuito e o espaço está aberto de quinta a domingo, entre as 11h00 e a 01h00 (ao domingo fecha às 23h00). O funcionamento prolonga-se até ao final de setembro, mas nos bastidores já se fala na possibilidade de o rooftop vir a assumir um papel mais permanente. Mas isso descobriremos no fim da temporada.