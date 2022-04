Para aproveitar sozinho, com amigos, ou em família, o Lisbon Marriott Hotel (Av. dos Combatentes 45) proporciona uma oferta exclusiva com condições imperdíveis para aproveitar entre 13 e 19 de abril (16 de abril inclusive).

Começamos pelo Quarto Deluxe com varanda, pequeno-almoço incluido, late check-out às 15h, welcome amenity e brunch da Páscoa para 2 pessoas.

Para um programa em família, válido para 4 pessoas (2 adultos e 2 crianças até 12 anos), o hotel dispõe de dois quartos comunicantes , pequeno-almoço, welcome amenities, upgrade, late check-out às 15h, com a oferta de brunch de Páscoa no Restaurante CITRUS.

E porque não fazer check-in na Executive Suite com acesso ao club lounge, welcome amenities, acesso ao piso executivo, pequeno-almoço incluído e brunch da Páscoa?

Para os que queiram apenas desfrutar do almoço de domingo de Páscoa no Restaurante CITRUS, O Chef António Alexandre preparou algumas novidades.

Para o almoço de domingo de Páscoa, o Chef criou o brunch “CITRUS Garden” recheado de pratos e sabores alusivos a esta época tão especial.

O menu é composto por frios: variedade de iogurtes, sementes, compotas e granola; tábua de queijos, tostas e frutos secos; tábua com sortido de charcutaria, mostarda e pickles; bolinhas de risotto e açafrão com molho tártaro; perna presunto, tomatada e tostas; gaspacho de morangos; cocktail de camarão e abacate; salmão fumado com molhos e condimentos; cogumelos recheados com curgete, queijo e espargos; salada de quinoa, abacate, queijo azul, tomate cherry, coentros e ovos verdes.

Nos quentes destacam-se o creme de espargos com amêndoa tostada e nata azeda; empadas veganas de batata doce com cogumelos e espinafres; quiche lorraine & quiche vegetariana; salsichas grelhadas; naco de novilho à Portuguesa; polvo à Lagareiro; estações de omeletes e crepiocas.

Na estação de cozinha, não podia faltar o tradicional cabrito assado com batata padeira e arroz de miúdos.

Para terminar, a deliciosa lista de sobremesas que inclui brule de abóbora, blueberry muffins; bundtcake com glacé de laranja e campari; cheesecake de snickers; tarte de framboesas;estação de panquecas; eclairs sortidos; mini-ninhos de Páscoa; pannacotta vegan com frutos vermelhos; fonte de chocolate, espetadas de frutas da época; pudim de chia e yougurt.

O brunch(12h às 16h) tem o preço de 36€ por pessoa.

A pensar especialmente em si, o hotel promove ainda nestas datas um sorteio de brunches e outras surpresas. O Lisbon Marriott Hotel surpreende com o serviço de take-away especialmente criado para a Páscoa.

As encomendas são para o mínimo de 2 pessoas e devem ser efetuadas através dos número 21 723 54 00 até 14 de abril. Após esta data será mediante disponibilidade.