Sugestões para um fim de semana em grande com a família

Bela Adormecida

Queluz | peça de teatro | 30 out. a 5 dez., Sáb.: 16h, dom.: 11h (exceto 20, 21 nov.) | M/3

Não se deixe adormecer este fim de semana! “A Bela Adormecida” está em cena no Teatroesfera. Uma história que conhecemos já tão bem, mas numa nova e inspiradora versão com muita música e um twist que vai fazer as crianças vibrarem de alegria.

Cinderela e outras histórias…

Porto | Concertos | 17 out.: 11h| M/6

Os icónicos Concertos Promenade estão de regresso, numa versão 2.0 e é já neste domingo que, num ambiente informal, se contam todos os pormenores, segredos e curiosidades das incríveis obras de Lotte Reiniger como “The Flying Suitcase”, “The Frog Prince” e “Cinderella”.

Exposição noturna cheia de luz

Porto | exp. temporária | Até 17 out., 2.ª a dom.: 21h-00h | M/0

Este é o último fim de semana para desfrutar de uma exposição impressionante, que transforma, pela primeira vez, todo o Parque de Serralves, numa impactante mostra de luz. Um convite a todas as famílias que adoram passeios noturnos e desejam viver uma experiência surpreendente.

O outono chegou à biblioteca!

Torres Vedras | Bibliotecas | 16 out.: 15.30h | M/5

Este sábado, leve os miúdos a brincar numa oficina de expressão plástica, onde vão poder dar, oficialmente, as boas-vindas ao outono através de uma história animada e de divertidas atividades de construção. A criatividade e a imaginação não vão parar de surgir!

Caminhar pela beleza da serra alentejana

Redondo | passeio | 2.ª a dom | M/0

A Serra d’Ossa é a principal elevação do Alentejo Central e fica entre os concelhos de Estremoz e Redondo. Com os novos passadiços, torna-se num lugar ideal para dar um passeio matinal ou de fim de tarde e até praticar algum exercício físico, com toda a família. Descubra o património natural, paisagístico e histórico deste maravilhoso local.

