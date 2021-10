Comece a preparar o Halloween com os miúdos: ideias para celebrar dentro e fora de casa

Conta a história que a origem do Halloween e do Dia de Todos os Santos se encontra nas festividades célticas e que este evento é, na verdade, uma mistura de tradições, quase todas de raiz europeia.

Em Portugal, o Pão por Deus é uma tradição muito conhecida, em que os miúdos vão de porta em porta pedir guloseimas, no dia 1 de novembro.

Na noite de 31, a conversa é outra: "Doçuras ou travessuras?". Festeje o Halloween, uma festividade que está cada vez mais enraizada no nosso país, com as melhores sugestões.

Em casa

Os mais pequenos estão a aguardar a chegada do Halloween com grande expetativa. Neste sentido, sugerimos que prepare um dia de atividades em casa para realizar com os miúdos:

- Esqueleto de cotonetes: numa cartolina preta, cole cotonetes em forma de esqueleto e use para a decoração da festa assustadora;

- Pinte uma abóbora: arranje uma abóbora, tire o interior da mesma (use o conteúdo para fazer uma sopa), recorte a forma dos olhos, da boca e do nariz e pinte a parte exterior com os miúdos. De seguida, coloque velas acesas dentro da abóbora para iluminar a varanda ou mesmo na janela.

- Massa sensorial colorida: cozinhe o esparguete, divida-o em recipientes e use corante alimentar (preto, laranja, roxo, verde ou outra cor), para colorir a massa. Vai ficar muito assustador e as crianças vão gostar de brincar com ela. Uma atividade sensorial.

- Poções mágicas: com bicarbonato de sódio, vinagre, detergente da louça e corante alimentar, vai fazer a melhor poção mágica do Dia das Bruxas. A reação química do bicarbonato de sódio e do vinagre é praticamente mágica para as crianças. Misture o bicarbonato, o detergente da louça e o corante num frasco, e deixe que no fim, as crianças coloquem o vinagre para observarem a magia.

- Máscaras assustadoras: escolha os elementos mais velhos que tem em casa, para fazer a máscara mais aterradora. Um lençol velho, uma vassoura de palha da avó, uma saia ou um chapéu preto antigo do avô, vão servir de certeza para criar as mais belas fatiotas para o desfile de máscara, em casa.

- Cozinhar para as bruxas: descubra seis receitas para a Festa de Halloween, assustadoramente divertidas e fáceis de fazer com os miúdos.

Fora de casa

A festa do Dia das Bruxas também se faz fora de casa. Há eventos dedicados a esta data especial e atividades em que toda a família vai querer participar.

Halloween dos mágicos

O mais espetacular e fantástico Halloween só podia ser mesmo o dos mágicos. Aliás, a tradição mágica dos mágicos manda mesmo que assim seja, e até está escrito no Grande Livro dos Mágicos que o Halloween nunca possa ser… desmágico! No auditório do Museu Futebol Clube do Porto e sob a batuta engenhosa e performativa de Rui Ramos, esta é mais uma História com Magia para Dragõezinhos dirigida a crianças, mas sem esquecer os mais velhos, para celebrar a 16 de outubro, às 11h.

Mala-Posta Assombrada

Ajude a desvendar o mistério da Mala-Posta, no dia do Halloween. Sabia que a Mala-Posta foi o primeiro sistema regular de transporte do correio no final do séc. XVIII e início do séc. XIX? E que além do correio também transportava passageiros, normalmente burgueses, e ainda algum estudante que aproveitasse a boleia para a Universidade de Coimbra? Embarque nesta aventura, a 30 de outubro, às 15h, na Fundação Portuguesa das Comunicações.

Halloween na Biblioteca

O sábado em família na Biblioteca de Faro, a 30 de outubro, às 16h, é dedicado ao Halloween. Doçuras e travessuras e uma história cheia de fantasia serão o destaque deste dia.

Terminado o Halloween, pode assinalar também a tradição do Pão por Deus. Leve o cesto e recolha, com os mais pequenos, os doces de porta em porta.

Explique aos miúdos as diferenças e as semelhanças entre estas duas festividades.