Manter as crianças entretidas pode ser uma tarefa complicada, mas, se usar algumas apps e jogos com moderação e sabedoria, pode incentivar os mais pequenos a desenvolver as suas capacidades ao nível da criatividade e do raciocínio lógico.

Passar ao próximo nível, aprender matemática de forma divertida, descobrir como devem agir mediante uma situação de terramoto, viajar até ao mundo selvagem do Jardim Zoológico, explorar cidades através de desafios e enigmas e aprender mais com conteúdos sobre o mundo natural são algumas das vantagens destas aplicações.

Jogar para aprender

A marca portuguesa de jogos didáticos Supermatik disponibiliza online, e de forma gratuit,a os principais conteúdos curriculares do Ensino Básico em formato de jogo/quizz. O site e a app, ambos de acesso livre, aliam as componentes didáticas e lúdicas numa fórmula geradora de motivação extra para o processo de ensino-aprendizagem.

Jogo treme-treme

Com a ajuda das personagens Sunami e Terramota, os miúdos vão aprender de forma divertida conceitos sobre o risco sísmico. O que fazer antes, durante e depois? Prontos para jogar? O jogo “Treme-Treme” foi desenvolvido pelo Instituto Superior Técnico, que promove, de forma lúdica e divertida, a sensibilização das crianças para o tema dos terramotos e tsunamis.

App TV Jardim Zoológico

"Mochila às costas, atacadores apertados, lancheira na mão, e lá vai o João." Assim começa um dos Contos do Zoo disponível na app gratuita do Jardim Zoológico. Se as famílias não vão até ao Zoo, o Zoo vai até às famílias. Através da televisão, na posição 812 ou no botão azul do comando MEO, pode fazer uma visita pelo Jardim Zoológico sem sair do sofá.

Os melhores jogos do Cartoon

Uma aplicação que junta diversão, jogos e as personagens favoritas dos miúdos? É possível e encontra o pacote completo na aplicação Cartoon Network GameBox. Marcar golos, derrotar os vilões, saltar de montanhas e arranha-céus e colecionar emblemas e power ups.

Escape in no sofá

O Escape In centra-se em jogos escape remotos digitais indoor e outdoor, direcionados a toda a família. É muito mais do que um jogo, já que permite explorar a cidade através de desafios e enigmas que promovem uma interação entre os monumentos, personalidades locais e jogadores.

Vamos explorar o planeta com o “Natgeo em família"

A National Geographic apresenta a secção online “NatGeo em Família”, que oferece a famílias e educadores os melhores conteúdos sobre o mundo natural para partilhar com as crianças. A plataforma é atualizada com novos conhecimentos acerca da vida selvagem e do planeta, que podem ser lidos e discutidos com os mais pequenos.