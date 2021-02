Todos para a mesa! 7 jogos de tabuleiro para apostar em família

Monopólio

Um dos jogos mais populares do mundo em que propriedades como bairros, casas, empresas ou hotéis são compradas e vendidas. Uns jogadores ficam ricos e outros vão à falência. Todos vão andando à volta de uma cidade fictícia e recebem créditos cada vez que outro jogador cai na sua propriedade, ou pagam se tiverem o azar de calhar na propriedade de outro.

Este jogo é uma excelente ferramenta para explicar alguns conceitos económicos às crianças, ensinando-lhes a importância da responsabilidade. Ganha o jogo quem conseguir levar todos os seus concorrentes à falência.

Cluedo

Este jogo emocionante envolve mistério, várias personagens e cenários, desafios e investigação. Transporta os jogadores para uma mansão, onde aconteceu um crime: alguém foi assassinado. Os jogadores, vão ter de descobrir qual dos seis suspeitos foi o autor, qual a arma que auxiliou o crime e em que local da casa foi cometido. As crianças vão sentir-se autênticos detetives com este divertido jogo.

Trivial Pursuit

Um conhecido jogo de tabuleiro que vai testar os conhecimentos de toda a família em várias áreas: História, Geografia, Arte e Literatura, Desporto e Lazer, Ciências e Natureza e Entretenimento. Cada categoria está representada com uma cor diferente.

Todos os jogadores têm um suporte redondo em forma de pizza, onde há espaço para colocar seis “queijinhos”. Ganha quem conseguir completar o suporte com um queijinho de cada cor, respondendo acertadamente a uma pergunta de cada categoria.

UNO

Quem não gosta de jogar às cartas? O UNO é o líder de jogos de cartas para toda a família! Os jogadores têm de se livrar das cartas que têm na mão o mais depressa possível, fazendo-as corresponder com a carta que está no topo do baralho.

Não se deixem enganar: parece fácil, mas as cartas especiais darão mais emoção ao jogo, tornando-o imprevisível. Preparados?

Quem é Quem?

Outro clássico que os mais pequenos vão adorar é o do Quem é quem? Um jogo para dois jogadores, em que cada um deles tem de escolher uma personagem misteriosa e através de perguntas com respostas de sim ou não, tentar adivinhar quem é a personagem do seu adversário. Quando achar que tem a resposta certa pode tentar dizer em voz alta, mas cuidado… Se estiver errada, fica desqualificado e perde o jogo!

Pictionary

Este é um jogo ideal para grupos de mais de três pessoas. Envolve um tabuleiro, quatro peças que representam os jogadores, vários cartões com categorias e palavras, uma ampulheta e um dado. Algumas versões incluem também um bloco de notas e lápis, mas o importante é ter algum suporte para desenhar por perto.

Um jogador de uma das equipas retira um dos cartões e vê qual é o seu desafio: aquilo que tem de desenhar. O objetivo é conseguir que os outros membros da equipa adivinhem de que se trata a obra de arte dentro do tempo estipulado.

Jungled Speed

Diz a lenda que este jogo foi inventado há mais de 3000 anos pela tribo Abalou. Quando havia algum desacordo ou mal-entendido entre os membros da tribo, eram resolvidos jogando este desafio. Querem experimentar?

Cada jogador tem em mãos um número de cartas que tem de ir virando à vez. Quando os motivos das cartas jogadas pelos jogadores coincidirem, estes iniciam uma batalha pela posse do Totem da tribo Abalou que se encontra no meio da mesa.

Quem não conseguir ficar com o objeto, fica com as cartas do vencedor aumentando assim o tamanho do seu baralho e consequentemente, tornando a sua vitória mais difícil de ser alcançada.

O objetivo do jogo passa pelos jogadores se livrarem de todas as suas cartas primeiro que os outros. Mas acreditem… Não vai ser assim tão fácil como parece!