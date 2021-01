Fundação de Serralves

Atualmente, a Fundação Serralves possui mais de 4300 obras na sua coleção, das quais mais de 1700 pertencem a Serralves, enquanto outras 2600 obras pertencem a várias coleções públicas e privadas. Em apenas alguns clicks consegue conhecer o espólio completo.

Museu Calouste Gulbenkian

Através desta visita virtual a 360 graus à Gulbenkian pode conhecer as galerias da Coleção do Fundador e da Coleção Moderna. Desde objetos do Antigo Egito até às obras de Amadeo de Souza-Cardoso, não perca nada.

Museu Coleção Berardo

Neste museu é possível encontrar obras de artistas dos mais diversos contextos culturais e variadas expressões que construíram a história da arte do último século. Mais uma vez a plataforma Google Arte e Cultura é a grande aliada nesta visita.

Museu da Paisagem

O Museu da Paisagem é um museu somente digital dedicado à paisagem. Pretende-se que este museu digital possibilite um aprofundamento do conhecimento, das perceções e dos afetos relacionados com a paisagem, através dos seus elementos, da representação de diferentes temas e experiências dos lugares e das condições subjacentes à interação do público com a plataforma.

Museu de São Roque

Através da plataforma Google Arte e Cultura consegue passear por este museu (e por muitos outros), conhecer a sua história, que data do século XVI, e toda a sua coleção.

Museu do Dinheiro

O Museu do Dinheiro, inaugurado em abril de 2016, está localizado na Baixa de Lisboa, na antiga igreja S. Julião, e apresenta o tema do dinheiro, a sua história e a sua evolução, em Portugal e no Mundo. Nesta visita virtual conheça a história deste edifício.

Museu Nacional Soares dos Reis

Nasceu em 1833 quando D. Pedro IV decide estabelecer na cidade do Porto um Museu de Pinturas e Estampas. As coleções do Museu Nacional de Soares dos Reis, refletem as suas diversas proveniências: integração de obras pertencentes a instituições civis e religiosas, públicas e privadas, legados de colecionadores particulares e aquisições.

NewsMuseum

Esta viagem começa na rua do Museu. Assim que “entra” pela porta principal, Luis Paixão Martins convida-o para uma visita conversada pelo mundo dos Media.

Pelo mundo

Além dos museus aqui referidos, e perante a pandemia da Covid-19, a Google Arte e Cultura uniu-se a mais de 500 museus com visitas virtuais gratuitas à distância de um clique.

Museu Frida Kahlo, Cidade do México

A Casa Azul foi o lugar onde Frida Kahlo, a artista latino-americana mais renomada do mundo, nasceu, viveu e deu o seu último suspiro. O edifício, que data de 1904, é hoje um museu em sua homenagem.

Museu do Louvre, Paris

O Museu do Louvre é um dos maiores e mais conhecidos museus do mundo e um monumento histórico em Paris. Através de uma visita virtual, conheça as exposições e galerias do museu e contemplar as suas fachadas. Mas vá com calma, tem muito para ver!

Museu do Prado, Madrid

Aqui não encontra uma visita tão interativa como em outros museus já mencionados, mas consegue ter acesso a milhares de objetos pertencentes às exposições em exibição no museu.

Museu Nacional de História Natural, Washington, D.C

Nesta visita, é possível passear pelas salas e por diversas áreas dentro do museu. Além disso, consegue-se aceder a várias exposições patentes e anteriores que já não se encontram em exibição.

The British Museum, Londres

O Museu Britânico tem cerca de oito milhões de objetos na sua coleção; metade deles podem ser vistos através do banco de dados da coleção do museu. Aprecie alguns dos primeiros objetos criados pelo homem até às obras de artistas contemporâneos.

Upper Belvedere, Viena

O Upper Belvedere acolhe a impressionante coleção de arte austríaca que data da Idade Média até os dias atuais. No coração das exposições de arte, por volta de 1900, está a maior coleção do mundo Gustav Klimt. Além das peças em exposição o edifício é uma autêntica obra de arte.

Van Gogh Museum, Amesterdão

O Museu Van Gogh em Amsterdão abriga a maior coleção de obras de arte de Vincent van Gogh (1853-1890) no mundo. A coleção permanente inclui mais de 200 pinturas, 500 desenhos e mais de 750 cartas. A Google Arte e Cultura permite conhecer as suas galerias.